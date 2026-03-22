الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية

الوكيل الإخباري- أعربت المملكة اليوم الأحد، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لدولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة باستشهاد ستة أشخاص من مُنتسِبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية ومُتعاونَيْن مدنيَّين من الجنسية التركية، إثر سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية نتيجة تعرّضها لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني.





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن ووقوفَه الكامل مع حكومتَي وشعبَي قطر وتركيا الشقيقتين في هذا المصاب الأليم، معربةً عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الشهداء.





