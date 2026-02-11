الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة

10:47 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763978 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب كندا الصديقة بضحايا حادث إطلاق نار وقع في مدرسة في إحدى المقاطعات. اضافة اعلان





‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب كندا الصديقة في هذا الحادث الأليم، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



