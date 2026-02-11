الأربعاء 2026-02-11 10:59 ص

الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة

الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة
الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة
 
الأربعاء، 11-02-2026 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب كندا الصديقة بضحايا حادث إطلاق نار وقع في مدرسة في إحدى المقاطعات.اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب كندا الصديقة في هذا الحادث الأليم، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لماذا يفشل البعض في إنقاص وزنهم بالتمارين؟

طب وصحة لماذا يفشل البعض في إنقاص وزنهم بالتمارين؟

الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة

أخبار محلية الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة

ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

شيرين عبدالوهاب

فن ومشاهير شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها

ت

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين "اليرموك" و"مفوضية اللاجئين" في مجال دعم الطلبة اللاجئين

دانا مارديني

فن ومشاهير ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟

الخطيب: أمن الفضاء الإلكتروني جزء من منظومة الأمن الوطني

أخبار محلية الخطيب: أمن الفضاء الإلكتروني جزء من منظومة الأمن الوطني

لأول مرة في الأردن .. العدّ الذاتي ضمن التعداد السكاني

أخبار محلية لأول مرة في الأردن .. العدّ الذاتي ضمن التعداد السكاني



 






الأكثر مشاهدة