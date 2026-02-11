الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب كندا الصديقة في هذا الحادث الأليم، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
