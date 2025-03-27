الأردن يعزي كوريا الجنوبية بضحايا حرائق الغابات

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية كوريا الصديقة بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب شرقي كوريا، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.