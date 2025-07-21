الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات ويؤكد سلامة المواطنين الأردنيين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا النجاة للمفقودين.
وأوضح السفير القضاة أن المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في جمهورية كوريا الصديقة جميعهم بخير، ولا توجد إصابات بينهم، داعيًا الأردنيين المتواجدين في منطقة الفيضانات إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الكورية.
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