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الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات ويؤكد سلامة المواطنين الأردنيين

الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات ويؤكد سلامة المواطنين الأردنيين هناك
الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات ويؤكد سلامة مواطنيه
 
الإثنين، 21-07-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة بضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين، وإجلاء آلاف الأشخاص.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا النجاة للمفقودين.

وأوضح السفير القضاة أن المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في جمهورية كوريا الصديقة جميعهم بخير، ولا توجد إصابات بينهم، داعيًا الأردنيين المتواجدين في منطقة الفيضانات إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الكورية.
 
 
gnews

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