الأردن يعزي كولومبيا بضحايا تحطّم طائرة عسكرية

03:41 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة بضحايا تحطّم طائرة عسكرية كولومبية.





‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب كولومبيا في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء للمصابين.





