الأردن يعزي ليبيا

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقلهم.

اضافة اعلان