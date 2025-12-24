الأربعاء 2025-12-24 03:55 م

الأردن يعزي ليبيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الأربعاء، 24-12-2025 03:10 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقلهم.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا.

 
 


