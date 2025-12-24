الأردن يعزي ليبيا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا.
