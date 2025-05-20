الأردن يعزي مصر بضحايا سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية أثناء نشاط تدريبي

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا.
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