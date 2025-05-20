الثلاثاء 2025-05-20 10:59 ص
 

الأردن يعزي مصر بضحايا سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية أثناء نشاط تدريبي

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:51 ص

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية، جراء سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية أثناء نشاط تدريبي، ما أسفر عن ارتقاء طاقمها.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا.

 
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