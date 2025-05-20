الأردن يعزي مصر بضحايا سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية أثناء نشاط تدريبي

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية، جراء سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية أثناء نشاط تدريبي، ما أسفر عن ارتقاء طاقمها.

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