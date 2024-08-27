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الأردن يعزي مصر بوفاة وزير خارجيتها الأسبق نبيل العربي

مبنى وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الثلاثاء، 27-08-2024 01:04 ص

الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بوفاة وزير خارجيتها الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء.

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واستذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة مناقب الفقيد وإسهاماته ومسيرته الدبلوماسية الطويلة في خدمة بلده كوزير للخارجية، ثم أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، قضاها مدافعاً عن قضايا أمته العربية بكل إخلاص وتفان.


وقدم السفير القضاة أصدق التعازي إلى الأشقاء في وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

 
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