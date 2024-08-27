الأردن يعزي مصر بوفاة وزير خارجيتها الأسبق نبيل العربي

واستذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة مناقب الفقيد وإسهاماته ومسيرته الدبلوماسية الطويلة في خدمة بلده كوزير للخارجية، ثم أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، قضاها مدافعاً عن قضايا أمته العربية بكل إخلاص وتفان.
وقدم السفير القضاة أصدق التعازي إلى الأشقاء في وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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