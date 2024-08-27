الأردن يعزي مصر بوفاة وزير خارجيتها الأسبق نبيل العربي

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بوفاة وزير خارجيتها الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء.

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واستذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة مناقب الفقيد وإسهاماته ومسيرته الدبلوماسية الطويلة في خدمة بلده كوزير للخارجية، ثم أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، قضاها مدافعاً عن قضايا أمته العربية بكل إخلاص وتفان.