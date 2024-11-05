الأردن يعزي مصر

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بهذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وعائلاتهما.
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