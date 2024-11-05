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الأردن يعزي مصر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 09:46 م
الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة،  إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية في منطقة الشلوفة، اليوم، وارتقاء ضابطين، أثناء قيامهما بمهام تدريبية.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بهذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وعائلاتهما.
 
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