الأردن يعزي مصر

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.
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