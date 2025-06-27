الأردن يعزي مصر

11:41 م

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادث التصادم في محافظة المنوفية شمال مصر، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.