الثلاثاء 2026-02-17 08:34 م

الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 06:46 م

الوكيل الإخباري - أعلن المفتي العام للمملكة أحمد الحسنات، الثلاثاء ، أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال فعالية رصد هلال شهر رمضان المبارك التي أقامتها دائرة الإفتاء العام مساء الثلاثاء، في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في العاصمة عمان.


وقال الحسنات، إنه ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد الإطلاع على نتائج رصد الأهلة.


ورفع مفتي عام المملكة إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول الشهر الفضيل، داعياً المولى أن يحفظ شعب الأردن وقيادته، وأن يحفظ جلالة الملك ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويمده بعونه وقدرته.

 
 


