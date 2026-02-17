الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - أعلن المفتي العام للمملكة أحمد الحسنات، الثلاثاء ، أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال فعالية رصد هلال شهر رمضان المبارك التي أقامتها دائرة الإفتاء العام مساء الثلاثاء، في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في العاصمة عمان.



وقال الحسنات، إنه ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد الإطلاع على نتائج رصد الأهلة.