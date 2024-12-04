الأردن يعلن تسلم جثماني الأردنيين قواس وأبو غزالة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى المملكة، مبينًا أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة."
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