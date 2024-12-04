الأردن يعلن تسلم جثماني الأردنيين قواس وأبو غزالة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن استلام جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة، لدفنهما في المملكة بعد تسليمهما لذويهما.

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