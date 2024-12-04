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الأردن يعلن تسلم جثماني الأردنيين قواس وأبو غزالة

الأردنيان اللذان تم تسلم جثمانهما
الأردنيان اللذان تم تسلم جثمانهما
الأربعاء، 04-12-2024 07:20 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن استلام جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة، لدفنهما في المملكة بعد تسليمهما لذويهما.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى المملكة، مبينًا أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة."

 
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