الأردن يغلق أجواءه ويعلّق الطيران مؤقتا

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في تصريح صحفي، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
ولفت مستو النظر إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما، مبينا أنه ستتم مراجعة القرار وفقا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.
وأفاد بأن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.
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