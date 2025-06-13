الجمعة 2025-06-13 10:13 ص
 

الأردن يغلق أجواءه ويعلّق الطيران مؤقتا

مطار الملكة علياء الدولي
مطار الملكة علياء الدولي
 
الجمعة، 13-06-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبا لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في تصريح صحفي، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.


ولفت مستو النظر إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما، مبينا أنه ستتم مراجعة القرار وفقا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.


وأفاد بأن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.

 
gnews

أحدث الأخبار

سبائك ذهبية

أسواق ومال الذهب يقفز بأكثر من 1.6% بسبب الاحداث الاخيرة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تحذير من مديرية الأمن العام الى جميع المواطنين

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يعترض عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني

صورة توضيحية لصفارات الإنذار في الأردن

أخبار محلية اطلاق صفارات الانذار في الاردن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن الأمن العام

العاصمة الإيرانية طهران في أعقاب ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية

عربي ودولي طهران تحمّل تل أبيب وواشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد برد حاسم

دخان يتصاعد من مبنى متضرر في أعقاب الغارات الإسرائيلية في طهران

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: 200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويعتبره خروجا سافرا عن القانون الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة