الأردن يغلق أجواءه ويعلّق الطيران مؤقتا

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبا لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

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وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في تصريح صحفي، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.



ولفت مستو النظر إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما، مبينا أنه ستتم مراجعة القرار وفقا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.