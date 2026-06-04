الأردن يفوز برئاسة فريق التجارة الإلكترونية والشمول المالي

وشاركت المملكة في الاجتماعات من خلال وفد رسمي ضم ممثلين عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة البريد الأردني، برئاسة الأمين العام للهيئة / ونائب رئيس مجلس المفوضين نائل العدوان، وناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل القطاع البريدي العربي، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الخدمات البريدية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية البريدية، وسلاسل الإمداد، والخدمة الشمولية، إضافة إلى المستجدات ذات الصلة بأعمال الاتحاد البريدي العالمي وخطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية للفترة 2026–2029.
وجاء فوز المملكة برئاسة فريق التجارة الإلكترونية والشمول المالي تأكيداً على الثقة التي تحظى بها الخبرات الأردنية في المجالات التنظيمية والبريدية، والدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة في دعم جهود تطوير القطاع البريدي العربي وتعزيز تكامله مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وأكد العدوان أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها الأردن في مجالات التنظيم البريدي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن رئاسة الفريق ستوفر فرصة مهمة للمساهمة في صياغة المبادرات والسياسات العربية الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي، بما ينسجم مع التوجهات الدولية وأهداف التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأضاف أن الأردن سيواصل العمل بالتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير الخدمات البريدية واللوجستية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
كما شهدت الاجتماعات مناقشة هيكلة فرق العمل الفنية المتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة للبريد، حيث تم اعتماد الرئاسات المشتركة للفرق المختلفة، إلى جانب بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة العمل البريدي العربي وتعزيز حضور اللغة العربية في أعمال الاتحاد البريدي العالمي.
وتأتي مشاركة المملكة في إطار حرصها المستمر على تعزيز حضورها في المحافل العربية والدولية المتخصصة، والمساهمة الفاعلة في رسم السياسات والمبادرات التي تدعم تطوير القطاع البريدي وتحقيق التكامل العربي في مجالات الخدمات البريدية والتجارة الإلكتروني
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