الخميس 2026-06-04 05:25 م

الأردن يفوز برئاسة فريق التجارة الإلكترونية والشمول المالي

ل
جانب من الاجتماعات
 
الخميس، 04-06-2026 04:16 م

الوكيل الإخباري- فازت المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة فريق عمل التجارة الإلكترونية والشمول المالي التابع للجنة العربية الدائمة للبريد، وذلك خلال أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

اضافة اعلان


وشاركت المملكة في الاجتماعات من خلال وفد رسمي ضم ممثلين عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة البريد الأردني، برئاسة الأمين العام للهيئة / ونائب رئيس مجلس المفوضين نائل العدوان، وناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل القطاع البريدي العربي، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الخدمات البريدية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية البريدية، وسلاسل الإمداد، والخدمة الشمولية، إضافة إلى المستجدات ذات الصلة بأعمال الاتحاد البريدي العالمي وخطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية للفترة 2026–2029.


وجاء فوز المملكة برئاسة فريق التجارة الإلكترونية والشمول المالي تأكيداً على الثقة التي تحظى بها الخبرات الأردنية في المجالات التنظيمية والبريدية، والدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة في دعم جهود تطوير القطاع البريدي العربي وتعزيز تكامله مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.


وأكد العدوان أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها الأردن في مجالات التنظيم البريدي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن رئاسة الفريق ستوفر فرصة مهمة للمساهمة في صياغة المبادرات والسياسات العربية الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي، بما ينسجم مع التوجهات الدولية وأهداف التنمية الاقتصادية في المنطقة.


وأضاف أن الأردن سيواصل العمل بالتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير الخدمات البريدية واللوجستية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.


كما شهدت الاجتماعات مناقشة هيكلة فرق العمل الفنية المتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة للبريد، حيث تم اعتماد الرئاسات المشتركة للفرق المختلفة، إلى جانب بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة العمل البريدي العربي وتعزيز حضور اللغة العربية في أعمال الاتحاد البريدي العالمي.


وتأتي مشاركة المملكة في إطار حرصها المستمر على تعزيز حضورها في المحافل العربية والدولية المتخصصة، والمساهمة الفاعلة في رسم السياسات والمبادرات التي تدعم تطوير القطاع البريدي وتحقيق التكامل العربي في مجالات الخدمات البريدية والتجارة الإلكتروني

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية السياحة النيابية تدعو لإنشاء صندوق مخصص للمخاطر

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس أن البحرية الفرنسية اعتلت أمس الأحد ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا وتحمل اسم (تاجور). وأضاف "جرت هذه العملية في المحيط الأطلسي، في أعالي

عربي ودولي ماكرون يعلن تأييد فرنسا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

حزب الله

عربي ودولي الأمين العام لحزب الله يؤكد أن شمال إسرائيل لن يكون آمنا "ما دامت القرى اللبنانية غير آمنة"

ب

أخبار محلية الأردن يشارك بأعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي

العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية

أخبار محلية العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية

ل

أخبار محلية طرح تشكيلة من منتجات منتخب النشامى للجماهير

ل

أخبار محلية سلطة العقبة تشارك بفعاليات الاتحاد العالمي للمدن السياحية في بكين

ب

أخبار محلية "العليا لتطوير التفتيش" تقر مأسسة "التفتيش الذكي" وإطلاق جائزة وحدة التفتيش المتميزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 