الجمعة 2025-11-07 07:44 م
 

الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 07-11-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري-   فاز الأردن بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٩ في الانتخابات التي جرت اليوم خلال أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للمنظمة المُنعقِد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فؤاد المجالي أنّ إعادة انتخاب الأردن لعضوية اليونسكو للمرة الثالثة على التوالي منذ عام ٢٠١٧ يُعدّ تقديرًا لدور المملكة البنّاء داخل المنظمة والتزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجالات الإنسانية والعلمية والثقافية، مشيرًا إلى أنّ المملكة ستواصل العمل مع الدول الأعضاء من أجل تعزيز التعليم النوعي، وحماية التراث الثقافي، وتمكين الشباب والمرأة، وتسخير العلوم لخدمة التنمية المستدامة.

وأشار المجالي إلى أنّ عضوية الأردن في اليونسكو تُعدّ أداةً فاعلةً لمواصلة موقفه الثابت في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؛ انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات، واستمرارًا لدور المملكة الثابت في صون التراث الإنساني والروحي للقدس، والتصدّي لمحاولات طمس هويتها أو تغيير طابعها التاريخي والقانوني القائم فيها.

وأعرب المجالي عن شكر الأردن للدول الأعضاء التي صوّتت لإعادة انتخاب المملكة في عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، الأمر الذي يؤكّد ثقة المجتمع الدولي واحترامه لسياسات الأردن المعتدلة ودبلوماسيته القائمة على الانفتاح والتعاون والشراكات مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.

 
 
