الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فؤاد المجالي أنّ إعادة انتخاب الأردن لعضوية اليونسكو للمرة الثالثة على التوالي منذ عام ٢٠١٧ يُعدّ تقديرًا لدور المملكة البنّاء داخل المنظمة والتزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجالات الإنسانية والعلمية والثقافية، مشيرًا إلى أنّ المملكة ستواصل العمل مع الدول الأعضاء من أجل تعزيز التعليم النوعي، وحماية التراث الثقافي، وتمكين الشباب والمرأة، وتسخير العلوم لخدمة التنمية المستدامة.
وأشار المجالي إلى أنّ عضوية الأردن في اليونسكو تُعدّ أداةً فاعلةً لمواصلة موقفه الثابت في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؛ انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات، واستمرارًا لدور المملكة الثابت في صون التراث الإنساني والروحي للقدس، والتصدّي لمحاولات طمس هويتها أو تغيير طابعها التاريخي والقانوني القائم فيها.
