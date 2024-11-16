الأردن يفوز بعضوية مجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، جاء هذا الفوز عقب ترشح المملكة للانتخابات التي أجريت خلال الاجتماع التاسع عشر للجمعية العمومية للمعهد الذي عقد في مدينة إسطنبول في تركيا بحضور 45 دولة إسلامية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
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