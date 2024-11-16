 
السبت 2024-11-16 05:14 م
 

الأردن يفوز بعضوية مجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 16-11-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-   فاز الأردن في انتخابات عضوية مجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية للدورة "2025-2027" التي تشمل "مجلس إدارة المعهد ومجلس إدارة التقييس ومجلس الاعتماد".

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، جاء هذا الفوز عقب ترشح المملكة للانتخابات التي أجريت خلال الاجتماع التاسع عشر للجمعية العمومية للمعهد الذي عقد في مدينة إسطنبول في تركيا بحضور 45 دولة إسلامية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

 

وترأس الوفد الأردني، المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، في اجتماعات المعهد التي تضمنت اجتماع الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة واجتماع مجلس إدارة التقييس واجتماع اللجنة الاستراتيجية والتي عقدت خلال الفترة 11-13 تشرين الثاني الحالي.

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

علم لبنان

عربي ودولي 5 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الجزائر بلبنان

مستشفى

أخبار محلية البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين

تعبيرية

أخبار محلية الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات

الجنية الاسترليني

أسواق ومال الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

قصف عنيف على غزة

فلسطين 7 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وحي الصبرة بغزة

علم لبنان

عربي ودولي لبنان: سنكون آخر دولة توقع سلاماً مع إسرائيل



 


الأكثر مشاهدة