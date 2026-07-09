الأردن يقفز 23 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026

07:19 م

الوكيل الإخباري- حقق الأردن إنجازًا بيئيًا جديدًا بتقدمه 23 مرتبة على مؤشر الأداء البيئي العالمي (Environmental Performance Index – EPI) لعام 2026، الصادر عن جامعة ييل الأمريكية، ليحتل المرتبة 54 عالميًا من بين 177 دولة، مقارنة بالمرتبة 77 في تقرير عام 2024، في إنجاز يعكس التطور المتواصل في أداء المملكة في مجالات حماية البيئة والاستدامة. اضافة اعلان





ويأتي هذا التقدم ثمرةً للجهود الوطنية التي تقودها وزارة البيئة، بالشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية، وبدعم من الشركاء الدوليين، لتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما محرك البيئة المستدامة، الذي يركز على تحسين جودة البيئة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز العمل المناخي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.



ويرتكز مؤشر الأداء البيئي العالمي على ثلاثة مكونات رئيسية، هي: النظم الإيكولوجية، والعمل المناخي، والصحة وانخفاض تلوث الهواء، ويُعد من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس أداء الدول في تحقيق أهداف الاستدامة وكفاءة السياسات البيئية.



ووفقًا للتقرير، جاء الأردن في المرتبة 54 عالميًا على المؤشر العام، متقدمًا 23 مرتبة مقارنة بتقرير عام 2024. كما حل في المرتبة 108 عالميًا في مكون النظم الإيكولوجية، وحقق المرتبة 54 عالميًا في مكون العمل المناخي، متقدمًا 20 مرتبة عن التقرير السابق، فيما سجل أفضل نتائجه في مكون الصحة وانخفاض تلوث الهواء بحصوله على المرتبة 49 عالميًا، متقدمًا 29 مرتبة.



وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن هذا التقدم يعكس فاعلية السياسات والإصلاحات البيئية التي تنفذها الحكومة، والتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بالعمل المناخي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز منظومة الحوكمة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.



وأشار سليمان إلى أن مؤشر الأداء البيئي العالمي يُعد من المؤشرات الدولية ذات الأولوية التي تعمل الوزارة على متابعتها وتحسين أداء الأردن فيها ضمن منظومة مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، نظرًا لما يمثله من مرجع عالمي لقياس الأداء البيئي للدول، ولما يعكسه من أثر السياسات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.



وأكد الدكتور أيمن سليمان أن هذا الإنجاز يجسد التزام الأردن بالمضي قدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وترسيخ البيئة كأحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة، باعتبار أن الاستثمار في البيئة أصبح ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ورفع جودة الحياة، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.



كما أعرب سليمان عن شكره وتقديره للشركاء الوطنيين والدوليين كافة، من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية والجهات الداعمة، على ما قدموه من تعاون وجهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن التقدم الذي أحرزه الأردن يعكس نجاح نهج الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات، وأن الوزارة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتعزيز الأداء البيئي الوطني وتحقيق مزيد من التقدم في المؤشرات البيئية العالمية، بما يرسخ مكانة الأردن نموذجًا إقليميًا في العمل البيئي والتنمية المستدامة.





