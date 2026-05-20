الأردن ينجح بخفض خسائر قطاع الطاقة بـ113 مليون دينار

الوكيل الإخباري - كشف تقرير الربع الأول لعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029 عن تقدم ملحوظ في تنفيذ مشاريع قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحقيق وفر مالي ملموس ضمن خطة الإصلاح المالي للقطاع.

اضافة اعلان



وسجلت قيمة الخفض في خسائر قطاع الطاقة نحو 113 مليون دينار نتيجة تنفيذ خطة الإصلاح المالي لعام 2025، في خطوة تعكس تحسن كفاءة الإدارة المالية وتطوير القطاع، بحسب ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري".



وفي مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تمت دراسة 480 طلبًا لإيصال التيار الكهربائي على حساب “فلس الريف”، حيث تمت الموافقة على 359 طلبًا منها، فيما جرى تركيب 399 نظامًا للخلايا الشمسية للأسر العفيفة من أصل 1086 نظامًا مستهدفًا، إضافة إلى تركيب 27 نظامًا للمصابين العسكريين وربطها بالشبكة الكهربائية.



كما شهدت محافظة المفرق استبدال 1,611 وحدة إنارة تقليدية بأخرى موفرة للطاقة من نوع LED ضمن المرحلة الثانية من مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء في البلديات، بهدف خفض الكلف التشغيلية وتحسين كفاءة الإنارة.



وفي إطار دعم البلديات، تم اعتماد التصاميم النهائية لتركيب أنظمة خلايا شمسية لـ70 بلدية في إقليم الشمال، إلى جانب توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تركيب سخانات شمسية حرارية لـ9 مستشفيات حكومية، وتجهيز 15 اتفاقية تعاون جديدة مع جمعيات محلية لتمويل الأنظمة المنزلية.



وعلى صعيد القطاع الصناعي، استلمت الجهات المختصة 8 طلبات من مصانع راغبة بإجراء تدقيق طاقي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منشآتها.



أما في قطاع الثروة المعدنية والتنقيب، فقد تم إنجاز 50% من الاتفاقيات الاستشارية الخاصة بحفر 80 بئرًا في حقل الريشة الغازي، مع المباشرة بحفر ثلاث آبار جديدة وربط ثلاث آبار أخرى بخطوط الإنتاج. كما اكتملت أعمال إزالة التداخلات الخاصة بالمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في منطقة الجفر، وبدأت الشركة المختصة بمعالجة البيانات.



وفي مشاريع الهيدروجين الأخضر، دخلت الحكومة مراحل التفاوض النهائي على اتفاقية استثمار مع شركة الأمونيا الخضراء، إلى جانب تقديم تقرير مبدئي حول آلية تطوير البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين.