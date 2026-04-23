الخميس 2026-04-23 09:44 م

الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء

الخميس، 23-04-2026 08:25 م

الوكيل الإخباري-   انضمّ الأردن، الخميس، إلى اتفاقات أرتميس التي تُعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء، ليصبح بذلك الدولة الثالثة والستين المُنضمَّة إلى هذه الاتفاقات.

ووقّعت سفيرة المملكة في واشنطن دينا قعوار، اتفاقية الانضمام في مقرّ وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بحضور مدير الوكالة وممثّلين عن وزارة الخارجية الأميركية.


ويأتي الانضمام للاتفاقات في إطار حرص المملكة على توسيع آفاق التعاون الدولي في المجالات العلمية لاستكشاف الفضاء، والاستفادة من الأبحاث والدراسات في هذا المجال، وتعزيز قدرات المملكة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات العلمية والتقنية مع الدول الصديقة.

 
 


gnews

