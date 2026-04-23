الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء

الوكيل الإخباري- انضمّ الأردن، الخميس، إلى اتفاقات أرتميس التي تُعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء، ليصبح بذلك الدولة الثالثة والستين المُنضمَّة إلى هذه الاتفاقات.

اضافة اعلان



ووقّعت سفيرة المملكة في واشنطن دينا قعوار، اتفاقية الانضمام في مقرّ وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بحضور مدير الوكالة وممثّلين عن وزارة الخارجية الأميركية.