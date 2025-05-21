الأردن ينضم رسمياً إلى اللجنة العالمية للسدود

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة الدولية للسدود الكبرى، خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في مدينة شينغدو بالصين، عن انضمام الأردن رسميًا إلى اللجنة العالمية للسدود، بعد تحقيق جميع المتطلبات واجتياز مرحلة التصويت من الدول الأعضاء.

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وحسب بيان لوزارة المياه والري، اليوم الأربعاء، يأتي هذا الانضمام في إطار الجهود التي يبذلها قطاع المياه، والجهود الاستراتيجية للمملكة لتعزيز إدارة الموارد المائية الوطنية، من خلال الاستفادة من أفضل المعايير والتقنيات العالمية في إدارة السدود والحفاظ على استدامتها، والتي تُعدّ ركيزة أساسية لتأمين مصادر المياه في الأردن.