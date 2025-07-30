الأردن ينفذ اليوم إجلاء بريا لـ34 مريضا من غزة برفقة 97 مرافقا

وقال الصبيحات، إنّ الأردن استقبل 363 شخصا من قطاع غزة منذ إعلان مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لاستقبال مرضى من القطاع، موزعين بين 117 مريضا و246 مرافقا.
وأضاف أن المرضى يُوزَّعون بين مركز الحسين للسرطان ومستشفيات خاصة، وغالبيتهم من الأطفال.
وبيّن أن الخدمات الطبية نفذت قرابة 7 عمليات إجلاء لمرضى من غزة إلى الأردن، مشيرا إلى أن المرضى يعودون إلى بلادهم بعد انتهاء فترة العلاج.
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