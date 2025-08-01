الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة

وشاركت في العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة فرنسية، وأخرى إسبانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً للتوجيهات الملكية السامية بتكثيف الدعم الإنساني المقدم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيداً لقيم التضامن والتعاون بين الدول المشاركة، في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يشهدها القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية، استمرارها في تسيير المساعدات الإنسانية والطبية عبر مختلف الوسائل، سواء من خلال عمليات الإنزال الجوي المباشر داخل قطاع غزة، أو عبر القوافل البرية.
وبذلك، يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى (133) إنزالاً جوياً، و(276) إنزالاً جوياً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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