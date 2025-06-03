الأردن يهنئ البحرين بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، أن هذا الموقع المستحق لمملكة البحرين الشقيقة يعكس مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتميّز دبلوماسيتها وجهودها المُقدَّرة في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي والبرامج الإنسانية والتنموية حول العالم.
وشدّد السفير القضاة على وقوف المملكة ودعمها المطلق للأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة في إنجاح جهودها ومسؤولياتها الدولية، بما يسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية المشتركة وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
وأعرب عن تقدير الأردن للجهود التي تقوم بها الجزائر خلال فترة عضويتها المستمرة لنهاية هذا العام في مجلس الأمن خدمة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
كما أعرب السفير القضاة عن خالص تهاني وتبريكات المملكة لجمهورية كولومبيا، وجمهورية كونغو الديمقراطية ، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية ليبريا؛ لفوزهم بعضوية مجلس الأمن أعضاء غير دائمين للفترة من2026-2027، مؤكّدًا دعم الأردن لهذه الدول في جهودها لتعزيز الأمن والسلم الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الوسطية: شاشة عرض عملاقة لمتابعة مباراة الأردن وعُمان
-
وزارة السياحة: 89 % ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار الماضي
-
الأمن ينفذ خطة أمنية ومرورية وإنسانية شاملة استعداداً لعطلة الأضحى
-
وفاتان وإصابتان اثر حادث تصادم على طريق الموقر
-
وزير الأوقاف يواصل جولاته التفقدية على الحجاج الأردنيين في مكة
-
وزير العمل يبحث ونظيرته السورية تعزيز التعاون بين البلدين
-
%70 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام