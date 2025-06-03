الثلاثاء 2025-06-03 10:02 م
 

الأردن يهنئ البحرين بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

علما الأردن والبحرين
علما الأردن والبحرين
 
الثلاثاء، 03-06-2025 08:06 م
الوكيل الإخباري-   أعرب الأردن، الثلاثاء، عن أصدق التهاني والتبريكات للبحرين، حكومة وشعبا، بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، ومُمثّلاً للعرب في هذا المنتدى الدولي الهام.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، أن هذا الموقع المستحق لمملكة البحرين الشقيقة يعكس مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتميّز دبلوماسيتها وجهودها المُقدَّرة في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي والبرامج الإنسانية والتنموية حول العالم.

وشدّد السفير القضاة على وقوف المملكة ودعمها المطلق للأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة في إنجاح جهودها ومسؤولياتها الدولية، بما يسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية المشتركة وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

وأعرب عن تقدير الأردن للجهود التي تقوم بها الجزائر خلال فترة عضويتها المستمرة لنهاية هذا العام في مجلس الأمن خدمة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

كما أعرب السفير القضاة عن خالص تهاني وتبريكات المملكة لجمهورية كولومبيا، وجمهورية كونغو الديمقراطية ، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية ليبريا؛ لفوزهم بعضوية مجلس الأمن أعضاء غير دائمين للفترة من2026-2027، مؤكّدًا دعم الأردن لهذه الدول في جهودها لتعزيز الأمن والسلم الدولي.
 
gnews

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