الأردن يودّع 4 أطفال خلال 24 ساعة بحوادث مأساوية .. والأمن يحذر

08:12 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761312 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- فُجع الشارع الأردني، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بوفاة أربعة أطفال في حادثين منفصلين، أحدهما غرق والآخر اختناق، ما خلّف حالة حزن عميقة وتأثرًا واسعًا بين المواطنين. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت مع حادثة غرق مؤلمة في لواء الجيزة، أودت بحياة أب يبلغ من العمر 53 عاماً وطفليه، أحدهما يبلغ 7 أعوام والآخر 15 عاماً، بعد سقوطهم داخل بركة زراعية. وتمكنت كوادر الدفاع المدني من انتشال جثامينهم وإخلائهم إلى المستشفى، في حادثة مؤثرة أعادت التحذير من خطورة البرك الزراعية، خاصة على الأطفال.



وفي حادثة أخرى لا تقل قسوة، شهدت محافظة معان وفاة طفلتين، إحداهما تبلغ من العمر سنة والأخرى خمس سنوات، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من (منقل حطب)، حيث جرى إسعافهما إلى المستشفى برفقة والدهما، إلا أنهما ما لبثتا أن فارقتا الحياة، فيما لا يزال والدهما يتلقى العلاج وحالته متوسطة.



وأمام هاتين الفاجعتين اللتين هزّتا مشاعر الأردنيين، جدّدت مديرية الأمن العام إهابتها بالمواطنين بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتهوية المنازل بشكل دوري، وعدم استخدام مواقد الفحم أو المناقل داخل المنازل، إضافة إلى مراقبة الأطفال ومنع اقترابهم من البرك الزراعية أو التجمعات المائية، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لتكرار مثل هذه المآسي.

تم نسخ الرابط





