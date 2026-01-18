الأردن يودّع 4 أطفال خلال 24 ساعة بحوادث مأساوية .. والأمن يحذر

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت مع حادثة غرق مؤلمة في لواء الجيزة، أودت بحياة أب يبلغ من العمر 53 عاماً وطفليه، أحدهما يبلغ 7 أعوام والآخر 15 عاماً، بعد سقوطهم داخل بركة زراعية. وتمكنت كوادر الدفاع المدني من انتشال جثامينهم وإخلائهم إلى المستشفى، في حادثة مؤثرة أعادت التحذير من خطورة البرك الزراعية، خاصة على الأطفال.
وفي حادثة أخرى لا تقل قسوة، شهدت محافظة معان وفاة طفلتين، إحداهما تبلغ من العمر سنة والأخرى خمس سنوات، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من (منقل حطب)، حيث جرى إسعافهما إلى المستشفى برفقة والدهما، إلا أنهما ما لبثتا أن فارقتا الحياة، فيما لا يزال والدهما يتلقى العلاج وحالته متوسطة.
وأمام هاتين الفاجعتين اللتين هزّتا مشاعر الأردنيين، جدّدت مديرية الأمن العام إهابتها بالمواطنين بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتهوية المنازل بشكل دوري، وعدم استخدام مواقد الفحم أو المناقل داخل المنازل، إضافة إلى مراقبة الأطفال ومنع اقترابهم من البرك الزراعية أو التجمعات المائية، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لتكرار مثل هذه المآسي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني
-
وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين
-
اتفاقية تعاون بين الأردنية للبحث العلمي والجمعية الكيميائية
-
توصيات من الأغذية العالمي للحد من هدر الغذاء في الأردن
-
السير تضبط مخالفات خطِرة وتحذّر السائقين من التلاعب بالمركبات
-
"الأغذية العالمي" يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الجيش ينعى حمود القطارنة