الأردن يوقع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 135 مليون يورو

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أهمية العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، واصفةً الاتحاد الأوروبي بـ"الشريك الاستراتيجي" للأردن، ومشددةً على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.





جاء ذلك على هامش توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي، الخميس، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري، ودعم اللاجئين، وأمن الحدود.



وقالت طوقان إن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي "علاقة استراتيجية وطويلة الأمد"، وخاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي جرى توقيعها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل في كانون الثاني 2025.



وأضافت أن الأردن والاتحاد الأوروبي يعملان على ترجمة مخرجات الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، معتبرةً أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها تمثل "محطة جديدة" في هذا المسار.



وأكدت طوقان أن الاتفاقيات تعكس الرؤية الاستراتيجية للأردن لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.



وأضافت أن التمويلات ستسهم في تعزيز أنظمة التعليم والحماية الاجتماعية، وتأمين الحدود، ودعم اللاجئين، وبناء مستقبل أكثر شمولاً وأمناً وازدهاراً.



وأشارت إلى أن الاتفاقيات بقيمة 135 مليون يورو تشمل 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري، مع التركيز على التعليم الشامل، والتعليم والتدريب التقني والمهني، والحماية الاجتماعية، وتعزيز الديمقراطية، خصوصاً فئات النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.



كما تتضمن الاتفاقيات 80 مليون يورو لحماية ودعم اللاجئين، بهدف ضمان سبل عيش كريمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين، من خلال المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية وتنمية المهارات، بما يشمل دعم العودة الطوعية والكريمة والمستدامة إلى سوريا.



وتشمل الاتفاقيات أيضاً 25 مليون يورو للإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلي، لتعزيز قدرات الأردن في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتهديدات السيبرانية، والاتجار بالبشر، مع تعزيز حقوق الإنسان ومراعاة الاستجابة الجندرية في أمن الحدود.



وأكدت طوقان مجدداً "أهمية علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي، والدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم أولويات التنمية والاقتصاد الأردني خلال الفترة السابقة، وأيضاً خلال المرحلة المقبلة".



كما أشارت إلى وجود عدد من الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوروبي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على الترتيبات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.



الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي وُقعت في كانون الثاني 2025، تركز على السلام والأمن والتنمية المستدامة عبر خمسة محاور تشمل تنمية رأس المال البشري، والهجرة ودعم اللاجئين، والأمن، والمنعة الاقتصادية، والعلاقات السياسية.



وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 3 مليارات يورو للأردن للفترة 2025-2027، تشمل منحاً واستثمارات وقروضاً ميسّرة لمعالجة التحديات المشتركة.





