الخميس 2025-06-12 09:34 م
 

الأردن يوقّع اتفاقية مقر مع حلف الناتو لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي في عمّان

الأردن يوقّع اتفاقية مقر مع حلف الناتو لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي في عمّان
الأردن يوقّع اتفاقية مقر مع حلف الناتو لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي في عمّان
 
الخميس، 12-06-2025 06:54 م

الوكيل الإخباري-    وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، اتفاقية استضافة مكتب الارتباط الدبلوماسي للحلف في العاصمة عمّان.

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ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني السفير المعتمد لدى حلف الناتو يوسف البطاينة، وعن الحلف المُمثل الخاص للجوار الجنوبي خافيير كولومينا، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمَت في المقر الرئيسي لإدارة الحلف في بروكسل.


وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التواصل الدبلوماسي والحوار السياسي بين المملكة والحلف، لا سيما تكثيف برامج الدعم والشراكة للأردن في مجال بناء القدرات، ومواجهة التحديات، وتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي في مجالات منها، الأمن ومكافحة الإرهاب، وإدارة الأزمات، والأمن السيبراني، والحماية المدنية، والتعاون العلمي، والتغير المناخي.

 
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