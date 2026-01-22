الخميس 2026-01-22 03:53 م

الأردن يوقّع على ميثاق مجلس السلام

جانب من التوقيع
 
الخميس، 22-01-2026 02:48 م

الوكيل الإخباري- وقّع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ممثلا عن الأردن، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، على وثائق ميثاق مجلس السلام، خلال مراسم رسمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

وكان الأردن أعلن أمس الأربعاء، قبول الدعوة التي وجّهها الرئيس ترامب لجلالة الملك عبدالله الثاني للانضمام للمجلس.


وكان الصفدي أكّد في بيان مشترك مع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية على دعم جهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، والتزام دعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن.

 
 


