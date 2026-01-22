الأردن يوقّع على ميثاق مجلس السلام

الوكيل الإخباري- وقّع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ممثلا عن الأردن، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، على وثائق ميثاق مجلس السلام، خلال مراسم رسمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

وكان الأردن أعلن أمس الأربعاء، قبول الدعوة التي وجّهها الرئيس ترامب لجلالة الملك عبدالله الثاني للانضمام للمجلس.