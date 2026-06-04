الخميس 2026-06-04 12:06 م

الأردن يوقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية

الأردن يوقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية
الأردن يوقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية
 
الخميس، 04-06-2026 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   قرر وزير العمل خالد البكار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام بناءً على اتفاقيات تشغيل الأردنيين، اعتباراً من الأول من حزيران 2026.اضافة اعلان


وبحسب القرار الصادر عن وزارة العمل، استثنى القرار من إيقاف الاستقدام قطاع العاملين في المنازل، وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع، للمشاريع المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة.

ونص القرار على استكمال إجراءات موافقات الاستقدام الممنوحة قبل تاريخ صدوره بحسب الأصول.
 
 


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