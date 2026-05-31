الأحد 2026-05-31 05:04 م

الأردن 0 - 3 سويسرا (تحديث مستمر)

تشكيلة النشامى في اللقاء
 
الأحد، 31-05-2026 04:00 م

الوكيل الإخباري - انطلقت عند الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، مواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم الودية مع نظيره السويسري في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب الوطني مع نهاية الشوط الأول بثلاثة أهداف دون رد عن طريق اللاعب بريل إيمبولو بالدقيقة 28 من ضربة جزاء، واللاعب دان ندوي بالدقيقة 33، قبل أن يضيف جرانيت تشاكا الهدف الثالث من علامة الجزاء بالدقيقة (45+10).

 

وأحكم منتخب سويسرا سيطرته على اللقاء وسط غياب للشق الهجومي للنشامى خلال مجريات الشوط الأول.

 

ولم تسنح للمنتخب الوطني أي فرص قوية على مرمى سويسرا.

 

ويغادر المنتخب الوطني الاثنين إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا يوم 7 حزيران في مدينة سان دييغو، قبل الاستقرار في معسكره الرسمي خلال نهائيات كأس العالم بمدينة بورتلاند الأميركية. 

 

 
 


