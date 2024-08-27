الأردن.. 4 آلاف لاجئ عادوا لسوريا في 7 أشهر

وتحدثت بيانات المفوضية الأممية، عن عودة 27091 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 7 أشهر من 2024، مقابل 20061 خال الفترة الزمنية ذاتها في 2023، أي بزيادة قدرها 35.04%.
في 2023، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 37552، مقابل 50966 في 2022، و35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.
وأفادت دراسة مسحية نفذتها الأمم المتحدة العام الماضي، أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن المشاركين في الدراسة لا ينوون العودة إلى بلادهم خلال الـ12 شهرا المقبلة، وأجاب قرابة ربع الرافضين للعودة في غضون عام أن لديهم الرغبة في الرجوع لسوريا خلال الخمس سنوات المقبلة.
وشكلت قضايا السلامة، والأمن، وسبل العيش، والعمل، والخدمات الأساسية، والإسكان في سوريا العوامل الرئيسية المؤثرة على عملية اتخاذ قرار العودة.
وتقول المفوضية، إنها لا تشجع أو تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت، مبينة أن موقفها ينبع من "حقيقة أن الأوضاع الحالية في سوريا غير مناسبة لعودتهم الآمنة" مؤكدة أن قرار العودة إلى بلد الأصل هو طوعي تماما.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء: أدوية وإبر التنحيف غير المرخصة لها آثار جانبية على هرمونات الجسم
-
الغذاء والدواء: مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية أقل من 1%
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير القبرصي
-
وفاة الطبيب معاذ المعايطة
-
حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بالحصن في اربد
-
إصابة طفل بحريق شقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية
-
جامعة اليرموك تستحدث برنامج البكالوريوس في اللغة العربية التطبيقية
-
"الصحراوي" الأخطر.. 6 إصابات في حوادث المرور بالأردن خلال 24 ساعة