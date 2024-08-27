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الأردن.. 4 آلاف لاجئ عادوا لسوريا في 7 أشهر

أرشفية
أرشفية
الثلاثاء، 27-08-2024 11:16 ص

الوكيل الإخباري- غادر 4060 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها في 2023.

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وتحدثت بيانات المفوضية الأممية، عن عودة 27091 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 7 أشهر من 2024، مقابل 20061 خال الفترة الزمنية ذاتها في 2023، أي بزيادة قدرها 35.04%.

 

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 625025 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وذلك حتى 4 آب/أغسطس الحالي.


في 2023، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 37552، مقابل 50966 في 2022، و35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.
وأفادت دراسة مسحية نفذتها الأمم المتحدة العام الماضي، أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن المشاركين في الدراسة لا ينوون العودة إلى بلادهم خلال الـ12 شهرا المقبلة، وأجاب قرابة ربع الرافضين للعودة في غضون عام أن لديهم الرغبة في الرجوع لسوريا خلال الخمس سنوات المقبلة.
وشكلت قضايا السلامة، والأمن، وسبل العيش، والعمل، والخدمات الأساسية، والإسكان في سوريا العوامل الرئيسية المؤثرة على عملية اتخاذ قرار العودة.


وتقول المفوضية، إنها لا تشجع أو تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت، مبينة أن موقفها ينبع من "حقيقة أن الأوضاع الحالية في سوريا غير مناسبة لعودتهم الآمنة" مؤكدة أن قرار العودة إلى بلد الأصل هو طوعي تماما.

 
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gnews

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