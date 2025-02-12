الأردن.. 6916 طالبا وطالبة سيتقدمون لامتحانات الشامل بدءا من اليوم

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الوكيل الإخباري- تبدأ اليوم الأربعاء الامتحانات النظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورتها الشتوية للعام الحالي 2025، وتستمر حتى الـ19 من الشهر الحالي. اضافة اعلان





وأكّد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشامل الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن الجامعة استكملت الإجراءات كافة لبدء الامتحانات النظرية وفقا للبرنامج المُعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.



وبيّن أنه سيتقدم للامتحانات 6916 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة، حيث من المتوقع أن يتقدم في الورقة الأولى 5197 طالبا وطالبة، و5073 طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم السبت المقبل، في حين سيتقدم للورقة الثالثة 6296 طالبا وطالبة يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 شباط الحالي.



وأضاف العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ111 برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل وتم اعتماد 18 قاعة للامتحان النظري موزعة على 14 مركزا للامتحانات، منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على الامتحانات قرابة 550 موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية.



وأشار إلى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة، ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.



وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2025 نهاية الشهر الحالي، بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.