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الأرصاد: الاعتدال الخريفي يوم الأحد القادم

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 16-09-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري-    يصادف يوم الأحد القادم  الموافق 22 ايلول موعد الاعتدال الخريفي فليكاً وفقاً لإدارة الارصاد الجوية  .

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 ويسمى الاعتدال الخريفي بهذا الاسم لانه  اليوم الذي يتعادل أو يتساوى فيه طول الليل مع النهار في كل من نصف الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي . 


والاعتدال الخريفي يعني رسمياً انتهاء فصل الصيف فلكيا وبدء فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي.
 ويتراوح طول النهار يوم الاعتدال حوالي 12 ساعة و 6 دقائق ونصف عند خط الاستواء، و 12 ساعة و 8 دقائق عند خط عرض 30 درجة، و 12 ساعة و 16 دقيقة عند خط عرض 60 درجة.


الجدير بالذكر أن ليل الثلاثاء الاربعاء  ستشهد سماء المملكة ظاهرة فلكية بظهور قمر الحصادين والذي ينذر بقرب الاعتدال الخريفي .

 
gnews

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