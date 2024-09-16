الأرصاد: الاعتدال الخريفي يوم الأحد القادم

الوكيل الإخباري- يصادف يوم الأحد القادم الموافق 22 ايلول موعد الاعتدال الخريفي فليكاً وفقاً لإدارة الارصاد الجوية .

اضافة اعلان



ويسمى الاعتدال الخريفي بهذا الاسم لانه اليوم الذي يتعادل أو يتساوى فيه طول الليل مع النهار في كل من نصف الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي .



والاعتدال الخريفي يعني رسمياً انتهاء فصل الصيف فلكيا وبدء فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي.

ويتراوح طول النهار يوم الاعتدال حوالي 12 ساعة و 6 دقائق ونصف عند خط الاستواء، و 12 ساعة و 8 دقائق عند خط عرض 30 درجة، و 12 ساعة و 16 دقيقة عند خط عرض 60 درجة.