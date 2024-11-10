 
الأحد 2024-11-10 11:20 ص
 

الأرصاد الجوية تدشّن محطتين متطورتين في مادبا والبحر الميت

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 10-11-2024 11:10 ص
الوكيل الإخباري- أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل، رائد رافد الخطاب، أن إدارة الأرصاد الجوية قامت بتشغيل محطتي رصد جوي جديدتين ضمن خطتها لتوسيع شبكة المحطات في المملكة.اضافة اعلان


وقال خطاب ان المحطة الأولى هي محطة إلكترونية متطورة للرصد الجوي في مادبا، تقوم بقياس مختلف عناصر الطقس بدقة عالية وبتحديث تلقائي ، بينما تم تشغيل محطة مطرية إلكترونية أخرى في منطقة البحر الميت لمتابعة ورصد هطولات الأمطار وتزويدها ضمن نظام إلكتروني للمركز الرئيسي.

وأشار الخطاب إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الأرصاد الجوية لتعزيز وزيادة توزيع محطات الرصد في المملكة، مما يسهم في تعزيز دقة التوقعات الجوية ودعم قاعدة البيانات المناخية الأردنية، التي تضم سجلات تمتد لأكثر من مئة عام، مما يُمكّن من دراسة التغيرات المناخية والتنبؤ بها بشكل أكثر فعالية.
 
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