الأرصاد الجوية ترصد وجود بقعة شمسية كبيرة شمال عمان

11:16 ص

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الوكيل الإخباري- رصدت إدارة الأرصاد الجوية، الجمعة، وجود البقعة الشمسية الكبيرة AR 4079 ، وفق ما أظهرت صورة ملتقطة. اضافة اعلان





وقالت الأرصاد في بيان إن مساحة البقعة الشمسية تبلغ نحو سبعة أضعاف المساحة السطحية لكوكب الأرض.



وذكرت الأرصاد أن ظهور البقع الشمسية يعد مؤشرا على نشاط مغناطيسي.