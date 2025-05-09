الجمعة 2025-05-09 11:40 ص
 

الأرصاد الجوية ترصد وجود بقعة شمسية كبيرة شمال عمان

الأرصاد الجوية ترصد وجود بقعة شمسية
الأرصاد الجوية ترصد وجود بقعة شمسية
 
الجمعة، 09-05-2025 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   رصدت إدارة الأرصاد الجوية، الجمعة، وجود البقعة الشمسية الكبيرة AR 4079 ، وفق ما أظهرت صورة ملتقطة.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في بيان إن مساحة البقعة الشمسية تبلغ نحو سبعة أضعاف المساحة السطحية لكوكب الأرض.

وذكرت الأرصاد أن ظهور البقع الشمسية يعد مؤشرا على نشاط مغناطيسي.
 
gnews

أحدث الأخبار

سيارة إسعاف تنقل ضحايا تحطم مروحية في مادورو أويا

عربي ودولي مقتل 6 عسكريين في تحطم طائرة هليكوبتر بوسط سريلانكا

الأرصاد الجوية ترصد وجود بقعة شمسية

أخبار محلية الأرصاد الجوية ترصد وجود بقعة شمسية كبيرة شمال عمان

وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر السبت

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر السبت

الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مركبات عسكرية إسرائيلية

فلسطين الاحتلال يقتحم عدة قرى جنوب نابلس

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

ارشيفية

فلسطين شهيد بقصف إسرائيلي غربي مدينة غزة

دخان يتصاعد من مطار بورتسودان،

عربي ودولي مسيّرات تقصف بورتسودان لليوم السادس على التوالي



 
 





الأكثر مشاهدة