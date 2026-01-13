الأرصاد الجوية: تشكل عاصفة غبارية في جنوب شرق المملكة

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض الأحيان، داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، في أثناء المسير على الطرق الصحراوية من الغبار المثار بفعل الرياح.
