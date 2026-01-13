الأرصاد الجوية: تشكل عاصفة غبارية في جنوب شرق المملكة

02:37 م

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية، ظهر الثلاثاء، إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة تشير إلى تشكل عاصفة غبارية في جنوب شرق المملكة. اضافة اعلان





وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض الأحيان، داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، في أثناء المسير على الطرق الصحراوية من الغبار المثار بفعل الرياح.





