الثلاثاء 2026-01-13 05:07 م

الأرصاد الجوية: تشكل عاصفة غبارية في جنوب شرق المملكة

الأرصاد الجوية: تشكل عاصفة غبارية في جنوب شرق المملكة
الأرصاد الجوية: تشكل عاصفة غبارية في جنوب شرق المملكة
 
الثلاثاء، 13-01-2026 02:37 م
الوكيل الإخباري-  قالت إدارة الأرصاد الجوية، ظهر الثلاثاء، إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة تشير إلى تشكل عاصفة غبارية في جنوب شرق المملكة.اضافة اعلان


وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض الأحيان، داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، في أثناء المسير على الطرق الصحراوية من الغبار المثار بفعل الرياح.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية

"الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

شؤون برلمانية "الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

ت

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يلتقي المفتش العام لقوات دفاع جامايكا

ن

أخبار محلية إعادة حركة المرور في شارع البترا بإربد

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028

أخبار محلية مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028

ن

أخبار محلية الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية



 






الأكثر مشاهدة