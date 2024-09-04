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الأرصاد تحذر الأردنيين من ليلة الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 04-09-2024 12:16 م

الوكيل الإخباري-   حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات مساء اليوم الأربعاء، بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الشمالية والوسطى.

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وقالت  الارصاد ان الطقس اليوم الأربعاء سيكون معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


اما لـيــلاً فسيكون الطقس مائل قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 

 
gnews

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