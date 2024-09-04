الأرصاد تحذر الأردنيين من ليلة الأربعاء

اما لـيــلاً فسيكون الطقس مائل قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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