 
الثلاثاء 2024-12-31 11:51 ص
 

الأرصاد تحذر المواطنين المتواجدين في المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن أحدث صور رادار الطقس تاشير إلى هطولات مطرية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة في عدة محافظات تشمل: العاصمة عمان، مادبا، الكرك، الطفيلة، عجلون، إربد، جرش، الزرقاء، والمفرق، بالإضافة إلى أجزاء محدودة من شمال محافظة معان .

ونصح آل خطاب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خصوصًا في المناطق المنخفضة والمعرضة لتجمع المياه، ومتابعة التحديثات الجوية أولًا بأول.

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