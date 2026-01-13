الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق

10:54 ص

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، لا سيما في شمال ووسط المملكة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، تزامنًا مع تعمق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة.





كما حذّرت إدارة الأرصاد من خطر هطل البَرَد الغزير في بعض المناطق وتشكل العواصف الرعدية، ومن خطر تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض والضباب، خصوصًا فوق المرتفعات الجبلية.



وشدّدت على ضرورة الحذر من خطر شدة سرعة الرياح في العديد من المناطق والهَبّات القوية المرافقة لها، ومن خطر العواصف الغبارية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحيانًا في البادية والمناطق الصحراوية، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية الهطل المطري، وعدم المجازفة بعبور تجمعات المياه ومجاري الأودية، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.



وتعمّق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة الثلاثاء، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس بارداً جدًا وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.



ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات، لاسيما في شمال ووسط المملكة، ويصحبها الرعد وهطل زخات غزيرة من البرد أحيانًا، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.



وبدأ هطل زخات ثلجية خفيفة بشكل متقطع فوق قمم الجبال العالية ممزوجة بالمطر، متوقع تراكمها بشكل محدود، لا سيما فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، وتسود رياح غربية نشطة السرعة يصحبها هَبّات قوية أحيانًا تصل سرعتها لما بين 80-90 كم/ساعة، ما يؤدي إلى تشكّل العواصف الغبارية في البادية والمناطق الصحراوية.



وخلال ساعات الليل، تضعف شدة الهطولات مع بقاء الأجواء ماطرة بين الحين والآخر، وتتحوّل الرياح إلى شمالية غربية نشطة السرعة على فترات.



