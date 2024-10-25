الأرصاد تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في مختلف المناطق

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، المرضى الذين يعانون مشاكل الجهاز التنفسي، من الغبار الكثيف المثار بفعل الرياح النشطة في عدة مناطق من المملكة.

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