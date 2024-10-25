 
الجمعة 2024-10-25 05:49 م
 

الأرصاد تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في مختلف المناطق

إدارة الأرصاد الجوية
إدارة الأرصاد الجوية
الجمعة، 25-10-2024 04:11 م

الوكيل الإخباري-    حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، المرضى الذين يعانون مشاكل الجهاز التنفسي، من الغبار الكثيف المثار بفعل الرياح النشطة في عدة مناطق من المملكة.

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ونصحت الأرصاد في بيان لها، المرضى وخاصة الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التأثيرات الصحية الناتجة عن الغبار.

 
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