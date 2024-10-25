الأرصاد تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في مختلف المناطق

ونصحت الأرصاد في بيان لها، المرضى وخاصة الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التأثيرات الصحية الناتجة عن الغبار.
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