الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف

وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بالإخوة السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر، واتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.شاهد الفيديو
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