الثلاثاء 2025-05-27 10:18 م
 

الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 10:09 م

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الأرصاد الجوية بتشكّل ضباب كثيف في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون، ما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر.

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وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بالإخوة السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر، واتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.شاهد الفيديو

 
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