الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بتشكّل ضباب كثيف في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون، ما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر.

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