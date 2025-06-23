الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الارصاد الجوية ان حاليًا هناك ضباب كثيف في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون، ما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت الى 150 م .

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