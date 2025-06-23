الإثنين 2025-06-23 10:12 م
 

الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الارصاد الجوية ان حاليًا هناك ضباب كثيف في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون، ما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت الى 150 م .

اضافة اعلان


وأهابت الارصاد الجوية  بالسائقين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، خصوصًا في ساعات الصباح الباكر وفترات الليل.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور محمد ابراهيم عبيدات

مناسبات الدكتوراة للمحامي محمد إبراهيم عبيدات

الإمارات تدين بشدة استهداف قاعدة العديد في قطر

عربي ودولي الإمارات تدين بشدة استهداف قاعدة العديد في قطر

تعبيرية

أخبار محلية الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف

علم الاردن

أخبار محلية مستو: الأجواء الأردنية مفتوحة وتعمل بانتظام

مسؤول أميركي: قواتنا في العراق بحالة تأهب قصوى

عربي ودولي مسؤول أميركي: قواتنا في العراق بحالة تأهب قصوى

ترامب: المواقع التي ضربناها في إيران دمرت تماما

عربي ودولي ترامب: المواقع التي ضربناها في إيران دمرت تماما

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشائر بني خالد

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر بني خالد

علما الاردن وقطر

أخبار محلية الأردن يدين العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة



 
 





الأكثر مشاهدة