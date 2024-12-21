 
السبت 2024-12-21 01:26 م
 

الأرصاد تحذر من الضباب فوق المرتفعات والسهول ومطار الملكة علياء

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-12-2024 09:40 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول بما فيها مطار الملكة علياء.اضافة اعلان


وأشارت الأرصاد بأن الطقس سيستمر بارداً نسبياً نهاراً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم السبت تتحول إلى جنوبية غربية يوم الأحد.

وبينت بأن الطقس خلال ساعات الليل سيكون بارداً بشكل عام، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة.
 
gnews

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