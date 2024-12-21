الأرصاد تحذر من الضباب فوق المرتفعات والسهول ومطار الملكة علياء

وأشارت الأرصاد بأن الطقس سيستمر بارداً نسبياً نهاراً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم السبت تتحول إلى جنوبية غربية يوم الأحد.
وبينت بأن الطقس خلال ساعات الليل سيكون بارداً بشكل عام، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة.
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