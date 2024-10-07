"الأرصاد" توضح حول الأمطار بالمملكة

11:55 ص

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الوكيل الإخباري- أفاد مدير إدارة الأرصاد الجوية، السيد رائد رافد آل خطاب، أن أجواء خريفية معتدلة سادت معظم أيام أيلول الماضي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما كانت حارة نسبيًا في الأغوار، البحر الميت، والعقبة. اضافة اعلان





وتأثرت المملكة بكتل هوائية رطبة أدت إلى سقوط زخات مطرية خفيفة متفرقة، حيث سجل أول هطول مطري للموسم 2024/2025 بتاريخ 17/09/2024، مع زخات إضافية في 21 و22 أيلول.



وفيما يخص الأمطار، سجلت محطة الباقورة أعلى كمية بلغت 6.0 ملم (2% من المعدل الموسمي)، تلتها راس منيف بـ 4.0 ملم، إربد بـ 3.5 ملم، صما بـ 2.9 ملم، ودير علا بـ 1.5 ملم. بينما سجلت محطة الزرقاء 0.3 ملم.



وعلى صعيد درجات الحرارة، سجل مطار عمان المدني معدل درجة حرارة عظمى بلغ 30.7°س، وهو أقل من المعدل الشهري العام بمقدار 0.5°س، ومعدل درجة حرارة صغرى بلغ 20.0°س بزيادة قدرها 1.2°س. أعلى درجة حرارة مسجلة كانت 34.5°س بتاريخ 12/09، بينما كانت أقل درجة حرارة صغرى 16.0°س بتاريخ 24/09.



وفي باقي مناطق المملكة، سجلت محطة العقبة أعلى درجة حرارة عظمى بـ 43.5°س، بينما سجلت محطة الشوبك أقل درجة حرارة صغرى بـ 7.5°س.



وأخيرًا، أوضح آل خطاب أن التوقعات تشير إلى احتمالية أن تكون درجات الحرارة خلال الربع الأخير من العام أعلى من معدلاتها العامة، في حين يتوقع أن تكون كميات الأمطار أقل من المعدلات في معظم مناطق المملكة.







