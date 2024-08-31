"الأرصاد" للأردنيين: احذروا الضباب والغبار

وتوقعت الإدارة أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم السبت، حيث يكون الطقس معتدلاً في معظم المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً، ما قد يساهم في إثارة الغبار بالمناطق الصحراوية.
وفي الأيام التالية، من المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة في معظم المناطق، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الاثنين.
وتستمر التحذيرات من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.
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