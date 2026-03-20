الأرصاد: محطة الكرك تُسجل 58 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة

01:05 م

الوكيل الإخباري- تصدّرت محطة الكرك أعلى كميات الهطل المطري المسجلة في المملكة خلال الساعات الـ48 الماضية وحتى الساعة التاسعة من صباح الجمعة، أول أيام عيد الفطر السعيد، بواقع 58 ملم، تلتها عمّان/القويسمة بـ46 ملم، ثم الطفيلة بـ45 ملم، وعمّان/مطار مدينة عمّان بـ43 ملم، ومطار الملكة علياء الدولي بـ41 ملم، ووادي الضليل بـ40 ملم، والغباوي/الزرقاء بـ39 ملم.





وبحسب الأرصاد الجوية، سجلت عمّان/الجبيهة ومدينة الزرقاء 36 ملم لكل منهما، وعمّان/وسط البلد 35 ملم، والمفرق 34 ملم، وجرش 33 ملم، وعمّان/حدائق الحسين 32 ملم، ورأس منيف/عجلون 26 ملم، والسلط 25 ملم، والصفاوي/المفرق 24 ملم، ومادبا والرمثا 22 ملم لكل منهما، وإربد والقطرانة 19 ملم، والشوبك 16 ملم، وغور الصافي والأزرق 13 ملم، والبترا 11 ملم، ومعان 10 ملم، ودير علا 7 ملم، والباقورة والجفر 6 ملم لكل منهما، ووادي الريان 5 ملم، فيما سجلت العقبة 2 ملم.



وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المملكة تأثرت منذ مساء الأربعاء بحالة جوية ماطرة أسفرت عن هطولات مطرية ممتازة وشاملة، كان لها أثر إيجابي واضح على الموسم المطري والمخزون المائي، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأول أيام عيد الفطر.



وأضاف أن الهطولات تميزت بكونها غزيرة أحياناً وشملت معظم مناطق المملكة، وترافقت مع البرق والرعد وهطل البرد، مشيرا إلى أن الهطولات خلال اليومين الماضيين تركزت بشكل ملحوظ في جنوب ووسط المملكة، اللتين حظيتا بالحصة الأكبر منها.



وأوضح آل خطاب أن الغلاف الجوي لا يزال في حالة اضطراب، مع توقع فترات توقف مؤقتة للمطر، إلا أن الأمطار مرشحة للتجدد الجمعة والسبت، وكذلك خلال نهار الأحد، لافتاً إلى أن السبت يتوقع أن يشهد الهطولات الأشد، خاصة في شمال ووسط المملكة، حيث قد تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد وهطل البرد، مع انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة.



وأشار إلى أن الهطولات المطرية المقبلة ستركز بصورة أكبر على شمال ووسط المملكة مقارنة ببقية المناطق، داعيا إلى متابعة التحديثات الرسمية عبر صفحات دائرة الأرصاد الجوية والاشتراك في قناة "الواتساب" الخاصة بالدائرة، والأخذ بالتحذيرات الجوية بجدية، لا سيما مع توقع غزارة الهطولات السبت.



وشدد على ضرورة تجنب الأودية ومجاري السيول والابتعاد عنها، والحذر من العواصف الرعدية، والانتباه من خطر تساقط البرد.





