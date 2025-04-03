الخميس 2025-04-03 12:50 م
 

الأرملة السوداء تلدغ فتاة في رقبتها بالكرك .. و 8 حالات لدغ بأفاعٍ سامة خلال العيد

عنكبوت الأرملة السوداء
عنكبوت الأرملة السوداء
 
الخميس، 03-04-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري- تعرضت فتاة في الكرك للدغ خطير من عنكبوت الأرملة السوداء في رقبتها، ما استدعى نقلها إلى مستشفى الكرك الحكومي، حيث تلقت العلاج على يد خبير الأفاعي ياسين الصقور، وحالتها الآن مستقرة.اضافة اعلان


وفي سياق متصل، تعامل الصقور خلال عطلة العيد مع 8 حالات لدغ من أفاعٍ سامة، أبرزها أفعى الرقطاء الفلسطينية وأفعى الحراشف المنشارية.

ودعا الصقور المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للدغات الكائنات السامة.
 
gnews

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