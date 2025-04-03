الأرملة السوداء تلدغ فتاة في رقبتها بالكرك .. و 8 حالات لدغ بأفاعٍ سامة خلال العيد

وفي سياق متصل، تعامل الصقور خلال عطلة العيد مع 8 حالات لدغ من أفاعٍ سامة، أبرزها أفعى الرقطاء الفلسطينية وأفعى الحراشف المنشارية.
ودعا الصقور المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للدغات الكائنات السامة.
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