الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

الوكيل الإخباري- تنطلق الجمعة، منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2025/2026، إذ تفتتح الجولة بلقاء الأهلي مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساءً على ستاد عمّان الدولي.





وتتواصل المباريات السبت، بلقاء الوحدات مع الجزيرة عند السادسة مساءً على ستاد الملك عبدالله.



وتستكمل المنافسات الأحد، حيث يواجه البقعة نظيره السلط عند الخامسة مساءً على ملعب البترا، فيما يلتقي شباب الأردن مع الحسين عند السابعة والنصف مساءً على ستاد الملك عبدالله.



وتختتم الجولة الاثنين، بمواجهة الرمثا ونظيره السرحان عند السابعة مساءً على ستاد الحسن.



في المقابل، تقام مساء اليوم الخميس، المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر، والتي تجمع السرحان مع الحسين عند السابعة مساءً على ستاد الحسن.



ويتصدر الفيصلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدما بفارق المواجهات عن الحسين بالرصيد ذاته، يليهم الوحدات بـ49 نقطة، ثم الرمثا 42، الجزيرة والسلط 29، البقعة 28، شباب الأردن 22، الأهلي 20، والسرحان أخيراً بـ6 نقاط.



في المقابل، طرح الاتحاد الأردني لكرة القدم تذاكر الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين CFI، عبر منصة شراء التذاكر الإلكترونية من خلال رابط إلكتروني.



وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط مع نهاية المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى دوري الدرجة الأولى.



- الطواقم التحكيمية للمباريات



في مباراة الأهلي والفيصلي، يدير اللقاء الحكم مروان السماعيل، ويعاونه الحكمان المساعدان عمرو عجاج وطارق المجالي، فيما يتولى قيس غوانمة مهام الحكم الرابع.



أما مباراة الوحدات والجزيرة، فيقودها الحكم أحمد الخوالدة، بمساعدة أيمن عبيدات وفريد السقار، بينما سيكون أسامة حسن حكمًا رابعًا.



وفي مواجهة البقعة والسلط، تم تعيين الحكم إبراهيم المزاودة للساحة، ويعاونه أحمد محسن وهادي أدهم، فيما يتولى إبراهيم الشرفات مهمة الحكم الرابع.



وبشأن مباراة شباب الأردن والحسين، يديرها الحكم محمود السوالمة، ويعاونه عمرو عجاج وقيس خميس، بينما سيكون محمد مفيد حكمًا رابعًا.



وفي لقاء الرمثا والسرحان، تم تكليف الحكم عمر المعاني بإدارة المباراة، ويعاونه يوسف الشمالة وأحمد الحتو، فيما يتولى عمر حرزالله مهام الحكم الرابع.



وفي المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر بين السرحان والحسين، يقود اللقاء الحكم محمد ديوان، ويعاونه حمزة سعادة وقصي الشمالية، بينما سيكون معاذ عبدالسلام حكمًا رابعًا.







