الأربعاء 2025-12-24 10:37 م

الأشرفية يتجاوز شباب بشرى بدوري "سي اف آي" الممتاز

الأربعاء، 24-12-2025 09:39 م

الوكيل الإخباري-  حقق نادي الأشرفية فوزا أمام فريق شباب بشرى بنتيجة 101- 99، في مباراة أقيمت، اليوم الأربعاء، على صالة الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز للرجال للموسم 2025.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين، حيث شهدت ندية عالية وتبادلاً للتقدم على مدار الفترات الأربع، وسط أداء فني وهجومي مميز من الجانبين، قبل أن ينجح الأشرفية في حسم المواجهة لصالحه خلال الدقيقة الأخيرة.


وتندرج هذه المواجهة ضمن الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى للمسابقة، التي تشهد منافسة قوية بين الأندية المشاركة، في إطار سعيها لتعزيز حضورها مبكراً في جدول الترتيب مع انطلاقة الموسم الحالي.

 
 


