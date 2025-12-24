الأشرفية يتجاوز شباب بشرى بدوري "سي اف آي" الممتاز

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين، حيث شهدت ندية عالية وتبادلاً للتقدم على مدار الفترات الأربع، وسط أداء فني وهجومي مميز من الجانبين، قبل أن ينجح الأشرفية في حسم المواجهة لصالحه خلال الدقيقة الأخيرة.
وتندرج هذه المواجهة ضمن الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى للمسابقة، التي تشهد منافسة قوية بين الأندية المشاركة، في إطار سعيها لتعزيز حضورها مبكراً في جدول الترتيب مع انطلاقة الموسم الحالي.
