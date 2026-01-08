الخميس 2026-01-08 11:45 ص

الأشغال: إجراءات ميدانية واحترازية شاملة استعدادًا للمنخفض الجوي

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة
الخميس، 08-01-2026 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع ثأثيره على المملكة اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة، من خلال حزمة إجراءات ميدانية واحترازية شاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر المحارمة، إن كوادر الوزارة استكملت أعمال تنظيف ومتابعة العبارات المائية في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها بشكل متواصل، لضمان قدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة ومنع تشكل تجمعات مائية أو انجرافات.


وأضاف إن الفرق المختصة قامت بتوزيع حواجز خرسانية في المواقع التي تشهد انجرافات وتنظيف وتهيئة جوانب الطرق وتركيب الحمايات اللازمة، إضافة الى تنفيذ أعمال تهذيب للميول غير الثابتة على جوانب بعض الطرق، لمنع انجرافها وتأمينها هندسيا وتعزيز المواقع الخطرة بنحو 3500 حاجز إسمنتي خلال الأيام الماضية.

 
 


