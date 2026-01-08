الأشغال: إجراءات ميدانية واحترازية شاملة استعدادًا للمنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع ثأثيره على المملكة اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة، من خلال حزمة إجراءات ميدانية واحترازية شاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر المحارمة، إن كوادر الوزارة استكملت أعمال تنظيف ومتابعة العبارات المائية في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها بشكل متواصل، لضمان قدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة ومنع تشكل تجمعات مائية أو انجرافات.