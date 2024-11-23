الأشغال: إغلاقات وتحويلات على طرق متقاطعة مع الصحراوي الاثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء بأعمال مشروع توسعة وتحسين وإعادة تأهل طريق محي - الأبيض في محافظة الكرك.

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وقالت الوزارة إنها ملتزمة برؤيتها لرفع مستوى الطرق في كافة محافظات المملكة وبما يحقق الأهداف التنموية ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وبأفضل مستويات إدارة الموارد المتاحة.



وأكدت أن هذا الطريق كان بوضع سيء ومحط شكوى دائمة من المواطنين، حيث جاء مشروع إعادة إنشائه استجابة لطلبات المواطنين بعد أن أجريت الدراسات الفنية والمساحية والمرورية اللازمة.



ولفتت الوزارة إلى أهمية الطريق كونه طريق بديل يربط الكرك بالطريق الصحراوي، ويخفف الضغط المروري على طريق القطرانة - الكرك.



وتبلغ كلفة المشروع توسعة الممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، نحو 5 مليون دينار فيما سيستمر العمل فيه لنحو عام ونصف.



وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، سيتم اغلاق طريق محي - الأبيض/ الكرك أمام حركة المركبات، وبالاتجاهين من بداية الطريق عند تقاطع الأبيض مع الطريق الصحراوي ولغاية منطقة محي / الكرك وتحويل السير لطريق بديل اعتبارا من صباح يوم بعد غدٍ الاثنين الموافق 25/11/2024.



ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تحويل السير القادم من (الأبيض /الطريق الصحراوي باتجاه محي /الكرك إلى طريق فريفرة – الحامدية – محي/ الكرك وبالعكس، وذلك بالانعطاف يميناً عند الوصول الى تقاطع فريفرة مع الطريق الصحراوي للدخول في مسار التحويلة وصولاً الى منطقة محي وحسب مخطط الكروكي المرفق ووفق اللوحات الارشادية التي تم وضعها للدلالة والإرشاد.



وتؤكد الوزارة أنه تم تجهيز وتأهيل طريق فريفرة - الحامدية–محي/الكرك وعمل الصيانة اللازمة له وتزويده بجميع عناصر السلامة المرورية كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.



وكانت الوزارة قد باشرت منذ نحو أسبوعين بالأعمال التحضيرية للمشروع بعد انتهاء الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي كان أهمها تأهيل الطريق البديل (فريفرة-الكرك) الذي تم اجراء أعمال صيانة وتعبيد له وتزويده بعناصر السلامة المرورية وكافة الشواخص التحذيرية والإرشادية اللازمة.



وتتضمن الأعمال في المشروع، إعادة إنشاء الطريق بطول (15) كم تقريباً وتوسعته عن السعة القائمة ليصبح بعرض (12) متر تقريباً، وتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار من عبارات صندوقية وأنبوبية، بالإضافة لأعمال حماية المنحدرات على طول الطريق.